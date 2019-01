Joaquín Méndez ya sabe quién filtró video hot que “lo involucra” 29 enero

Hace algunas horas redes sociales estallaron luego que se filtrara un video hot que supuestamente tiene a Joaquín Méndez como protagonista, algo que ha desmentido por completo, pues asegura que el chiquillo que está incursionando con otro en las imágenes no es él.

Afectado y con lágrimas en los ojos, el ché conversó un poco más del tema en Mucho Gusto, espacio donde recibió el cariño de sus compañeros de trabajo. “¿A quién le hice daño para recibir esto?”, se preguntó el ex de Camila Recabarren, quien además agregó que tomará acciones legales por los daños causados hacia su persona. “Voy a tomar las palabras que me dijeron: voy a hacer la denuncia”, dijo.

Por otro lado, mientras conversaba de la situación que lo atormenta estos días, Ivette Vergara señaló que el dueño del canal lo había autorizado a dar el nombre del maldadoso que filtró las imágenes, porque Joaquín ya sabe de quién se trata: “No puedo hacerlo, no me gusta. Le voy a generar un daño a una persona que el destino se va a encargar de devolverle todo… No quiero dañar, solo quiero que tome conciencia”, aseguró.