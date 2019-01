Fiscalía ordena que hijo de Luli sea internado en el Sename 7 enero

Hace algunos días nos enteramos de que el único hijo de Nicole Luli Moreno se vio envuelto en un altercado que terminó con un chiquillo en riesgo vital a raíz de un disparo que le dieron desde un auto en Las Condes -revisa los detalles-. Y durante la mañana de este lunes, el menor de 16 años debió enfrentar a la justicia en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

En la ocasión y luego de que el chiquillo confesara su versión, el fiscal a cargo Omar Mérida anunció que el joven será internado de manera provisoria en el Sename de Graneros tras ser formalizado por homicidio frustrado. “No sé si son problemas de carácter sentimental o de amigos, solo sé que generan fricciones entre las personas involucradas. En ningún caso se trata de problemas de drogas”, señaló. Además, agregó que: “Aquí hubo un despliegue de hechos, mensajes de texto, de llamados telefónicos destinados a que esta persona saliera de su domicilio y se expusiera. Una vez que lo hizo, que cae en la trampa, aparecen las personas que le disparan”.

Por otro lado, el abogado defensor Carlos Espinoza, mencionó no estar de acuerdo con la medida, ya que “él puede haber cometido algunos errores pero no creo que sea autor del homicidio. Los antecedentes también son algunos hechos y otras conclusiones que saca el Ministerio Público, yo entiendo que se actuó apresuradamente y no con la investigación de fondo que es debida”.

Cabe mencionar que el cabro que fue entregado a Carabineros por su mamá arriesga de tres a cinco años de internación en el Servicio Nacional de Menores por ser considerado un “peligro para la sociedad”. Así mismo, el otro involucrado aun se encuentra grave porque “tiene comprometida la arteria aorta, la arteria cava y el estómago”.

*Noticia en desarrollo.

Ahora: 4 juzgado de Garantía estima libertad de menor F.T.M es un peligro para la seguridad de la sociedad y acoge solicitud de @fiscaliaoriente para internación en centro de Sename por delito de homicidio. pic.twitter.com/MjhIALGDeo — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) 7 de enero de 2019