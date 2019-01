Entregan nuevos antecedentes de la trifulca que involucra al hijo de Luli 3 enero

Hace algunas horas les contamos que el hijo de Nicole Moreno estaría involucrado en un baleo a un brocacochi de dieciséis años que está con riesgo vital -revisa los detalles-. Y durante el paso del día se han ido conociendo nuevos antecedentes del caso e incluso las declaraciones de Luli.

Fue Juan Pablo Queraltó, quien además de asegurar hace algunas horas que la modelo está en shock, el chiquillo “vivió una situación particular antes de Navidad y fue apuñalado por un grupo de personas”, dijo, agregando además que es ahí donde la conductora de Estilo Chic “trata de buscar una razón, y cree que esto podría ser una venganza que involucra a su hijo en el baleo”.

Por otro ladro, la ex chica reality aseguró al matinal Muy Buenos Días que “mi hijo no tiene nada que ver… A mí me pueden hacer bolsa todos los medios y los entiendo porque es su trabajo, pero con él no se metan”.

Cabe mencionar por otro lado, que personal del SAPU aseguró que el chiquitín de Luli fue a constatar lesiones al lugar.