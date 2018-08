¿Qué dijo la otra? Coté Quintanilla responde a los dichos de Karen Bejarano 10 agosto

Hace algunos días les contamos que Karen Bejarano se fue de tarro en Muy Buenos Días cuando habló de una feroz desconocida que le hizo hace algunos años María José Quintanilla y que la dejó con el corazón roto -revisa los detalles-.

Cuando muchos pensaron que la cosa quedaría ahí, Coté decidió salir al paso y defenderse ante los dichos de la ex chica Mekano: “Me llaman y me dicen, ‘Coté, teníamos una grabación, pero ya no, tienes la tarde libre ¿Yo iba a decir algo? Si tener la tarde libre hoy en día es un milagro’”, detalla Lima Limón.

Por otro lado, aseguró que ella no se deja llevar por las emociones y quiso poner fin a la polémica, ya que “yo no coordino las entrevistas. No es que vaya por la vida decidiendo si quiero hacerlas con esta u otra persona”.

Uhh ¿Quién estará diciendo la firme?