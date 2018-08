María Jimena Pereyra se va de tarro y habla de la desconocida que le hizo Coté Quintanilla 3 agosto

En el último episodio del programa La Noche es Nuestra, la producción decidió invitar a Leandro Martínez y María Jimena Pereyra, para hablar de sus vidas y experiencia como coaches de la versión renovada del programa de TVN.

Fue aquí, que ambos chiquillos hablaron de todo un poco, hasta que uno de los animadores del espacio les preguntaron que si tuvieran que enviar a un ex compañero a capilla a quienes serían.

Por un lado, el cantante señaló en buena onda que sus elegidos eran Monserrat Bustamante y Pablo Vargas, mientras que la argentina eligió a Carolina Soto y María José Quintanilla, generando impresión entre los conductores, ya que con esta última fueron muy amigas en la época del programa.

Fue ahí que Pereyra contó que Coté se alejó de un momento para otro: “Nunca más me llamó, fue una distancia bien extraña”, comenzó diciendo, para luego agregar que una de las desconocidas que le hizo y que más la sorprendió fue en el gimnasio, porque “me vio y se puso a hablar por teléfono, me esquivó la mirada. Yo le tengo mucho cariño y me dolió que me quitara el saludo”.