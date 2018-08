Panelista deja Bienvenidos por mutuo acuerdo con la jefatura 10 agosto

Hace algunas horas en Intrusos, los panelistas aseguraron que Francisca Merino fue desvinculada de Bienvenidos, matinal en el que trabajaría solo hasta el próximo 15 de agosto. Sin embargo, luego de que algunos panelistas conversaran con ella, señaló que ha sido por mutuo acuerdo y que “lo vengo conversando con mi jefe hace rato”.

Así mismo, la actriz confesó que tiene otros planes en mente, porque “llevo tres años y medio en Bienvenidos y quiero armar nuevos proyectos”. Fue ahí que su colega de tablas Catalina Pulido, señaló que no había sido algo abrupto, ya que: “La Pancha me contó hace rato de la salida, me lo confirmó”.

Cabe mencionar, que las malas lenguas aseguran que su despido se debe a la llegada de Mariana Derderián, quien se mantendrá en el programa hasta el próximo año.