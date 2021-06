«No tengo dedos»: la divertida queja de María José Quintanilla por sus prácticas de piano A través de redes sociales, María José Quintanilla compartió unos divertidos videos mostrando como sufre con sus clases de piano.

Gracias a las redes sociales, podemos conocer un poquito más de cerca la vida de nuestro famosillo favoritos. Y una persona que se mantiene constantemente compartiendo con sus seguidores es María José Quintanilla. Ya que de tanto en tanto, la animadora de Mega le deja ver sus fanáticos las divertidas anécdotas de su vida.

De hecho, la cantante siempre hace noticia por las graciosas publicaciones que realiza. Y en esta ocasión, no fue la excepción. Esto, ya que al parecer, la chiquilla se encuentra sufriendo con sus clases de piano. Instrumento que contempla bastante dificultad al momento de tocarlo, y que Coté siempre ha expresado sus deseos de aprender.

Según la información que recoge Tiempo X, María José Quintanilla no quiso pasar el mal rato en silencio y decidió compartir la experiencia con sus fanáticos. Recordemos, que la intérprete ya tiene más de 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Mismo perfil en donde siempre está posteando divertidas historias.

La queja de María José Quintanilla

«Amo los arpegios, amo los arpegios, amo los arpegios. Tengo la mano acalambrada. Estudié como una hora y media y no tengo dedo. De verdad, no tengo meñique. Los perdí. Como que el meñique hace así, como que tiene problemas», comentó entre risas la animadora de ‘La Hora de Jugar’. Todo, a raíz de las clases particulares de piano que está tomando.

Y es que tal como reportó el medio, María José Quintanilla siempre ha querido aprender a tocar el instrumento.

«No importa que me vean así. No importa. Pero solo les quería decir que yo siempre tuve una deuda súper importante con este instrumento. Me frustré tanto que lo alejé de mi vida mucho tiempo y no quise saber más. Ahora que estoy más grande, y quizás más valiente, lo quise retomar. Y me frustré igual pero creo que estoy superando todas esas frustraciones», señaló la artista.