Karen Bejarano se va de tarro con comportamiento de Coté Quintanilla 8 agosto

Hace algunos días les contamos que María Jimena Pereyra explicó las razones de su distanciamiento con María José Quintanilla -revisa los detalles-. Y ahora, fue Karen Bejarano quien habló de una mala actitud que tuvo la ex chica Rojo con ella.

Resulta que hace algunos años la panelista de Muy Buenos Días pasó todo un día con ella para hacerle una entrevista y hasta ahí todo bien. Sin embargo, tiempo más tarde a la dueña de “Que Viva la Noche”, le tocó verla nuevamente para otro proyecto, sin embargo Coté no estaba muy contenta.

En aquella época, la ex chica Mekano estaba parada afuera de un auto esperándola, cuando ve que la cantante de ranchera se acerca, se da cuenta que ella está ahí y comienza a retroceder. Al rato, “el productor se va y vuelve con una cara no muy agradable y él me dice ‘te juro que no puedo entender, estoy en shock, porque que la Cote no lo quiso hacer contigo’, yo dije ‘cómo si esto estaba programado de antes’… ‘No es que ella pensó que era el Lucho Jara y si era con Lucho lo hacía, si es contigo no’“, dijo.

Al mismo tiempo, agregó que: “me ninguneó… y a mí el corazón se me partió en mil pedazos”.

¡Chuu!