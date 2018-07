Hace algunas semanas Hernán Arcil y Andrei Hadler confirmaron su romance en pleno programa. Y las sorpresas siguen en Rojo, El Color del Talento, ya que este lunes los participantes conocieron al nuevo grupo de bailarines y cantantes que se unen al espacio.

Entre ellos, se encuentra Julio Allendes de veinte años, quien llegó para mostrar todos sus dotes artísticos y sinceridad desde el primer día. Es por eso, que él y sus compañeros fueron sometidos a una sesión de preguntas y fue aquí que Juanfra Matamala le hizo una encerrona.

“¿Julio, vienes a pararte a este escenario profesionalmente o vienes a romper parejas?”, preguntó, a lo que el otro respondió: “Quiero bailar y demostrar mi talento y lo haré de la mejor manera”.

Todo esto, surgió luego de que se corriera el rumor de que el chiquillo es la ex pareja de Hernán y como era de esperarse, en redes sociales no demoraron en reaccionar.

