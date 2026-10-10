«Yo siento que ahí hay un tema económico»: Daniela Aránguiz reveló los motivos detrás del fin de Sígueme de TV+

Daniela Aránguiz entregó nuevos detalles sobre su salida de Sígueme durante una conversación con Primer Plano. En el estelar de Chilevisión, la panelista recordó cómo se enteró del fin del programa de TV+ y explicó por qué decidió retirarse antes de que el espacio abandonara la pantalla.

La noticia del cierre se conoció esta semana y sorprendió al equipo del programa, conducido por Julia Vial, que dejará de emitirse a fines de octubre. Tras el anuncio, Daniela Aránguiz comunicó su renuncia a través de redes sociales.

Según informó El Filtrador, el término del espacio respondería a una reestructuración de la programación de TV+. En este escenario, Julia Vial seguirá vinculada al canal, mientras que Michael Roldán, Catalina Pulido y Pablo Candia también dejarán la señal.

Daniela Aránguiz reveló los motivos tras el fin de Sígueme de TV+

Durante su conversación con Primer Plano, Daniela Aránguiz contó: “Es una decisión muy de un rato para el otro. Fue una decisión tomada en la hora. Nosotros tuvimos una reunión después del programa y se nos cuenta que el programa va a llegar a su fin, o sea que van a matar ‘Sígueme’, y que puede ser que tenga máximo una duración de dos meses, pero se termina”.

“Obviamente yo veo la proyección. Si yo no tengo proyección en un programa, ¿qué voy a hacer ahí?”, señaló.

Incluso, fue más allá, y explicó: “Y el ambiente de ir a un programa donde todo el mundo está triste no me gusta. Entonces tomé la decisión de retirarme antes que el barco se hunda”.

Otro de los puntos que abordó la exMekano fueron las razones que TV+ habría entregado al equipo para justificar el término de Sígueme.

Al respecto, Daniela Aránguiz señaló: “Los motivos que nos dijeron que se acababa el programa era que no querían hacer farándula dura. Mi opinión es que eso no es así, porque es imposible que no quieran hacer farándula dura cuando está de moda de nuevo la farándula”.

Finalmente, la panelista compartió su interpretación sobre el futuro del espacio y apuntó: “Yo siento que ahí hay un tema económico”.

Por su parte, Julia Vial confirmó que Sígueme permanecerá en pantalla hasta fines de octubre, fecha en que concluirá su ciclo en TV+.

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