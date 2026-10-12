¿Lluvias y bajas temperaturas? El pronóstico completo de Alejandro Sepúlveda para los próximos días ¿Lloverá esta semana en Santiago? El meteorólogo Alejandro Sepúlveda detalla las precipitaciones y temperaturas que marcarán los próximos días en la capital. 12 Oct, 2026. 13:49 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Fue a un velorio familiar en el sur y terminó protagonizando una atrevida historia: «Incursión con la prima no tan prima» Una de las historias más duras de El Chacotero: Auditor reveló que su expareja le hizo una denuncia falsa y lleva 5 años sin poder ver a su hijo Lluvia en Santiago: Anuncian al menos tres días de precipitaciones para la capital esta semana El Rumpy no lo podía creer: Auditor reveló que le salió un delivery nocturno, terminó en incursión y se enteró que era la profe de su hija El reggaetón de los 2000 revive con la nueva propuesta musical de Frozt & Raidi A meses de su regreso a Chile: Anuel AA estrena nuevo lanzamiento de "RHLM2" con controversial mensaje a Karol G Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado