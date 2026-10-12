El reggaetón de los 2000 revive con la nueva propuesta musical de Frozt & Raidi

El reggaetón de los años 2000 vuelve a inspirar a la escena urbana actual. Esta vez, Frozt & Raidi presentan “La Misma Mujer”, un sencillo que recupera uno de los elementos más característicos de aquella época: las canciones que, además de hacer bailar, contaban historias completas.

La propuesta del dúo se aleja de las estructuras convencionales para desarrollar una trama a través de una conversación entre ambos intérpretes. En ella, Raidi le cuenta a Frozt los detalles de una reciente experiencia amorosa. Sin embargo, el relato comienza a tomar un giro inesperado cuando aparecen coincidencias que revelan una particular conexión entre sus historias.

Frozt & Raidi apuestan por el reggaetón clásico con su nuevo single

A medida que avanza la canción, ambos descubren que están hablando de la misma mujer, aunque inicialmente ninguno lo sabe. Este recurso se convierte en el eje central del sencillo y permite que la narrativa avance junto con la evolución musical del tema.

Con esta fórmula, Frozt & Raidi buscan recuperar una dinámica que marcó a los grandes éxitos del género urbano durante sus primeros años. En ese período, el diálogo entre personajes y las historias con principio, desarrollo y desenlace formaban parte de numerosas canciones.

“Queríamos recuperar esa dinámica en que las canciones de reggaetón no solo te hacían bailar, sino que te contaban una historia real de principio a fin, como una conversación entre amigos que se sale de control”, señalaron sus intérpretes.

El lanzamiento también refleja la identidad musical que el dúo busca construir dentro de la escena urbana emergente. Sus integrantes exploran las raíces del reggaetón clásico, el perreo y las influencias de la old school.

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