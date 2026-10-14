Leo Rey llega a Gran Arena Monticello con sus clásicos y su nuevo disco: revisa cómo comprar entradas

Leo Rey prepara una nueva fiesta para sus seguidores. El cantante llegará a Gran Arena Monticello el próximo viernes 4 de diciembre, a las 21:00 horas, con un espectáculo que combinará sus clásicos con las canciones de su más reciente álbum.

Con más de dos décadas de trayectoria, el artista se ha convertido en una de las voces reconocibles de la cumbia chilena. Su estilo y carisma le han permitido conectar con distintas generaciones y mantener una estrecha relación con el público.

Durante 2026, el intérprete ha recorrido distintos escenarios del país. Sus presentaciones en celebraciones masivas y eventos de Fiestas Patrias han vuelto a demostrar la vigencia de su propuesta musical.

A este presente se suma otro importante hito: la confirmación de Leo Rey en la cartelera de Lollapalooza Chile 2027. El anuncio refuerza el buen momento del cantante, quien continúa sumando escenarios a su carrera.

“El Rey de la Noche”: su nueva etapa musical

El show en Monticello también será una oportunidad para presentar parte de El Rey de la Noche, su más reciente producción discográfica. El álbum reúne nueve canciones inéditas y muestra una faceta más personal del artista.

Ocho de los temas fueron escritos y compuestos por el propio Leo Rey. En ellos, el cantante aborda experiencias, emociones y relatos amorosos que forman parte de su historia.

Su presencia también se mantiene activa en redes sociales, donde su espontaneidad y sentido del humor lo han convertido en protagonista de distintos contenidos virales. Esta conexión con las nuevas generaciones acompaña una carrera que sigue evolucionando.

Con sus grandes éxitos y nuevas composiciones, Leo Rey promete una noche para cantar y bailar al ritmo de la cumbia. La cita será el viernes 4 de diciembre, a las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster desde este miércoles 14 de octubre, a las 13:00 horas.

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