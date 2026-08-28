Curso online busca formar a quienes quieran hacer teatro en cárceles: conoce el valor y cómo inscribirse

CoArtRe amplía su trabajo de formación con el lanzamiento de su nuevo Aula Virtual, una iniciativa que busca acercar herramientas de creación teatral a artistas y profesionales interesados en trabajar en contextos de encierro.

El primer programa disponible será “Introducción a la Práctica Teatral en Contextos de Encierro”, un curso asincrónico online que entregará conocimientos para iniciar y desarrollar talleres de teatro al interior de recintos penales.

CoArtRe abre curso online sobre teatro en contextos de encierro

La propuesta se basa en la experiencia de Jacqueline Roumeau, quien durante más de dos décadas ha desarrollado una metodología vinculada al teatro testimonial y al trabajo escénico con personas y comunidades que han vivido situaciones de exclusión y vulnerabilidad.

De acuerdo con CoArtRe, el objetivo es que los participantes puedan aproximarse al trabajo teatral con personas privadas de libertad desde una perspectiva social y humana, incorporando herramientas que les permitan comprender y desarrollar procesos de creación en este tipo de espacios.

El curso está dirigido principalmente a actores y cultores de las artes escénicas, artistas, profesionales del área social, psicólogos y psicólogas y agentes culturales que busquen conocer o profundizar en este tipo de prácticas.

“Esta metodología nace de la experiencia y de un trabajo sostenido durante años. Abrirla a estudiantes y nuevos creadores es también una manera de que estas herramientas sigan circulando, se cuestionen y puedan encontrar nuevas formas de aplicación”, explicó Jacqueline Roumeau.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es que la inscripción tiene un valor de $30.000 e incluye el libro de Roumeau, material que permitirá profundizar en los contenidos del curso y continuar explorando la metodología una vez finalizada la formación.

El Aula Virtual forma parte del plan de gestión de CoArtRe, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y realizar consultas escribiendo a tallercoartre@gmail.com.

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