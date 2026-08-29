«Si tú cagas, caga Luis y cagamos todos, me pueden quitar a mi hijo»: Coté López reveló qué fue lo «ilegal» de lo que la acusó Gala en Primer Plano

En medio de su entrevista en Primer Plano, Coté López entregó nuevos antecedentes sobre la polémica que protagonizó con Gala Caldirola y Luis Jiménez, incluyendo el episodio que ocurrió durante su viaje a Qatar y que posteriormente generó cuestionamientos por un hecho ílicito que denunció la española en su entrevista.

La situación se remonta a la visita de Coté López a Doha:“Estábamos en mi departamento y yo llevo a Gala al baño y le dije: ‘Gala, les traigo un regalito para que tengan una noche de pasión’, y ella estaba confundida y me decía que le podía hacer mal. Yo les llevé un afrodisíaco”, relató.

Ante la pregunta de Fran García-Huidobro sobre si el producto correspondía a alguna droga, Coté López fue enfática:

“No es una droga ilegal. Fran, yo digo que cómo pueden decir eso si yo pasé tres aeropuertos, estaba yendo a Qatar, que es el lugar más heavy, no venden alcohol. ¿Cómo alguien en su cabeza puede pensar que yo voy a meter una droga y me voy a arriesgar a quedarme presa? Esa fue mi rabia con Gala”, explicó.

Coté López reveló qué fue lo «ilegal» de lo que la acusó Gala Caldirola en Primer Plano

Según el relato de la empresaria, el conflicto aumentó: “Después de esto y de pedirle disculpas en el momento, llega Luis acusándome de llevar drogas y yo le digo: ‘¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué me estás diciendo? ¿De dónde voy a sacar?’. Y ahí le mando un mensaje en el minuto a Gala”, contó.

“Ahí Luis se llevó a mi hijo y fue muy fuerte, pero ahí yo me enojé con Gala y le dije: ‘¿Qué huea le dijiste a Luis?’”, relató.

Durante la entrevista, Coté López también se refirió a otra de las acusaciones que realizó Gala Caldirola, quien aseguró que la empresaria la habría extorsionado a través de WhatsApp.

Coté López reconoció que sí amenazó a la española, aunque marcó una diferencia: “Ella dice que yo la extorsioné, pero la verdad es que yo la amenacé: ‘Si tú llegas a hablar de algo así, yo puedo mostrar esto que sí es ilegal tuyo y si tú cagas, caga Luis y cagamos todos, porque me pueden quitar a mi hijo’”, afirmó.

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