Le preguntan a Disley Ramos si recomendaría a Luis Jiménez como pareja: su respuesta ya es viral

Disley Ramos llegó este jueves hasta Plan Perfecto para conversar sobre distintos episodios de su vida. Sin embargo, uno de los temas que inevitablemente apareció fue su antiguo romance con Luis Jiménez y la polémica que actualmente rodea al exfutbolista.

La influencer conoció al exjugador durante su participación en Mundos Opuestos. Allí iniciaron una relación que continuó fuera del encierro, aunque el vínculo terminó pocas semanas después de abandonar el reality.

En medio de la conversación, Eduardo de la Iglesia decidió preguntarle sin rodeos si recomendaría a Luis Jiménez como pareja.

La respuesta de Disley fue inmediata y contundente: “No”.

La creadora de contenidos explicó que, desde su perspectiva, una relación necesita de personas que hayan cerrado correctamente sus historias anteriores.

“Creo que uno tiene que tener una pareja que cabos sueltos y libre en todo aspecto, y cuando uno no tiene sanado de su pasado, se arrastran cosas que te van a dañar a ti, por cosas mediáticas, por lo que sea”, señaló.

A partir de su propia experiencia, además, fue clara respecto de si volvería a involucrarse en una situación similar.

“Yo no volvería a repetir una experiencia así”, afirmó.

Disley Ramos habló de Gala Caldirola y Coté López

Durante el espacio de conversación, Ramos también fue consultada por la polémica que involucra a Luis Jiménez, Gala Caldirola y Coté López.

La actual pareja de Claudio Valdivia se refirió específicamente a las disculpas públicas que Coté López entregará a Gala Caldirola. El registro será emitido en extenso este viernes en Primer Plano.

Disley evitó pronunciarse sobre las verdaderas intenciones detrás del mensaje, argumentando que no conoce personalmente a la empresaria.

“No la conozco. No puedo decir si es sincero o no. Lo que sí creo que está bien es que ella pida disculpas y haga su mea culpa”, sostuvo.

Luego, Eduardo de la Iglesia quiso saber si Ramos le creía más a Gala o a Coté. La influencer, sin embargo, prefirió no inclinarse por ninguna de las dos versiones.

“Prefiero no responderte (…) ambas deben tener verdades y ambas deben decir las cosas a su conveniencia de la situación. Lo que sí te puedo decir es que los responsables son tres y no solamente las dos mujeres”, remarcó.

De esta manera, Disley puso el foco también en Luis Jiménez y evitó responsabilizar exclusivamente a las dos mujeres involucradas en el conflicto.

Finalmente, la exparticipante de Mundos Opuestos aprovechó la instancia para entregarle un mensaje directo a su expareja.

“Tiene que poner en orden su vida, porque ya es una persona muy adulta, y al final las acciones que uno comete terminan dañando a otras personas”, planteó.

Pero no todo fue seriedad. En uno de los momentos más distendidos del programa, Disley también se acordó de Luis Jiménez y, en tono de broma, le dedicó algunos versos de “Rata de dos patas”, la conocida canción de Paquita La del Barrio.

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