«Me voy a otro lugar…»: Rostro de TV se despidió en vivo de sus compañeros para irse a otro canal

Una emotiva jornada se vivió este viernes en Sígueme, luego de que Sergio Marabolí confirmara su salida del programa de espectáculos de TV+, espacio del que fue parte durante casi tres años.

La noticia se conoció en los minutos finales de la emisión, cuando Julia Vial anunció que el periodista dejaría el panel y aprovechó de dedicarle unas palabras frente a sus compañeros.

Rostro de TV se despidió en vivo de sus compañeros para irse a otro canal

“Tenemos una información de último minuto. Lamentablemente, llegó el día en que nuestro compañero Sergio Marabolí (se va)”, señaló la animadora.

Visiblemente emocionado, Sergio Marabolí tomó la palabra para despedirse del equipo: “Aprovechando de agradecerles, estos últimos días han sido súper difíciles para mí, porque van a ser 3 años que voy a cumplir en este programa y hoy día es mi último programa”.

“Les agradezco un montón por el compañerismo que hemos tenido, les agradezco un montón por todas las cosas que hemos vivido. Hemos peleado hartas veces, hemos reído”, expresó.

Luego, Sergio Marabolí profundizó en el significado que tuvo el espacio para él: “Pero, paralelamente, he construido una familia, que es difícil explicarlo ahora. Es súper difícil hablar para mí. Yo soy súper duro, trato de evitar emocionarme. Pero no puedo dejar de hacerlo, tomando en consideración que a cada uno lo quiero mucho y los voy a seguir queriendo”.

Durante su despedida, el comunicador también tuvo palabras para TV+: “Este canal fue muy lindo para mí. Este canal me hizo debutar en la televisión. Yo soy tartamudo, y al tartamudo le fue bien, parece. De repente las cosas pasan por algo”, afirmó.

“Me voy a otro lugar. No quiero oficializarlo todavía porque no se ha hecho oficial, pero todos saben para dónde es. Va a ser difícil encontrar a otra familia como ustedes”, cerró Sergio Marabolí.

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