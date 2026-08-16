«Siempre serás el colgado de tu hermano, de tu novia (…) Pero estoy segura que ahora terminarás con ella porque ya lograste llegar a la TV»

Un feroz cruce protagonizaron Cuco Cerda y Daniella Chávez en redes sociales, luego de que la modelo cuestionara la participación del deportista en Fiebre de Canto, el nuevo estelar de Chilevisión.

La discusión ocurrió en los comentarios de una publicación de Instagram y, aunque posteriormente los mensajes fueron eliminados, según consignó La Cuarta, Danilo 21 alcanzó a registrar parte del intercambio.

Daniella Chávez sin filtro contra Cuco Cerda

Todo comenzó cuando Daniella Chávez entregó su opinión sobre la incorporación de Cerda a la competencia musical: “Yo opino que va a ser el primer eliminado, porque no está por talento, está por la novia”.

“Sí. A él le encanta la tele, encontré que tenía ganas de escalar en la televisión”, agregó.

Las declaraciones llegaron hasta Cuco Cerda, quien decidió responderle: “Podría decir tantas cosas, pero soy un caballero. Ahora se ve que está pendiente de lo que hago y no entiendo por qué”, señaló.

La modelo no dejó pasar el comentario y respondió: “¿Algo que decir de mí? Dígalo con confianza. Pero yo no juego en Tribunales y no me gustan las disculpas públicas. ¿Amenazando el caballero que se quería aprovechar?”, lanzó.

Ante esto, Cuco Cerda insistió: “Daniella, la que se ha referido a mí eres tú, en más de una oportunidad. Ser caballero no significa aceptar insinuaciones ni versiones tergiversadas. Si tienes algo concreto que decir de mí, dilo con claridad”, respondió.

Pero no quedó ahí, y la modelo le lanzó: “Siempre serás el colgado: El colgado de tu hermano, de tu novia que dejó en TV y que tuve que quitar a mi hija cuando ya estabas saliendo al mismo tiempo con otra. Balsa y aprovechador”.

“Pero estoy segura que ahora terminarás con ella porque ya lograste llegar a la TV. ¿Sigo? ¿O tú crees que una mamá dejará que jueguen con su hija?”, cerró Daniella Chávez.

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