¡El panorama infantil que se toma Santiago el próximo fin de semana! Juegos mecánicos, inflables y más: cómo participar

El próximo fin de semana, las familias de Santiago tendrán una alternativa gratuita para celebrar. Se trata de Carnaval Kids, evento que llegará a Paseo Los Dominicos y Paseo Los Trapenses con juegos mecánicos, inflables, desafíos y distintas actividades para los más pequeños.

La jornada se realizará el sábado 29 de agosto en Paseo Los Dominicos y el domingo 30 en Paseo Los Trapenses, en ambos lugares entre las 12:00 y las 18:00 horas.

Para acceder a las actividades, los visitantes deberán presentar una boleta por compras desde $10.000 realizadas en las tiendas de cada centro comercial. A cambio, recibirán una pulsera para utilizar los juegos mecánicos y fichas para participar en desafíos y juegos de feria. Se entregará una pulsera por boleta y no serán válidas las compras de supermercados ni ferias.

¿Qué habrá en Paseo Los Dominicos?

La actividad del sábado contará con juegos como Montaña Rusa, Tagadá, Carrusel, Rueda, Reloj Derribador y Toro Mecánico, además de inflables y juegos de feria.

La programación también incluirá un escenario con influencers, un espacio dedicado al fútbol y un Tren de Fantasía. Los niños podrán acceder a estaciones de popcorn, canjear regalos y disfrutar de pintacaritas, globoflexia, música y animación.

Las boletas válidas para esta jornada deben corresponder a compras realizadas entre el 24 y el 29 de agosto.

¿Y en Paseo Los Trapenses?

El domingo será el turno de Paseo Los Trapenses, donde habrá Tagadá, Globos Samba, Reloj Derribador, Carrusel y Toro Mecánico, junto con inflables y juegos de feria.

Además, los asistentes encontrarán un Tren de Fantasía, canje de regalos, popcorn, algodones de azúcar, corpóreos, pintacaritas y globoflexia.

En este caso, se aceptarán boletas emitidas entre el 24 y el 30 de agosto de 2026.

Así, ambos centros comerciales preparan una alternativa familiar con juegos y sorpresas para disfrutar durante todo el fin de semana.

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