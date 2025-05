¡Remezón en CHV! Despiden en vivo a querida periodista tras años en el canal

En las últimas semanas, CHV experimentó una serie de inesperadas salidas en el detrás de cámara. Y durante este jueves, se sumó una querida periodista, quien decidió dejar el canal, por lo que sus compañeros le hicieron una sentida despedida.

Nos referimos a Javiera Naranjo, quien trabajó en el área de prensa y deportiva. Por lo mismo que, en la edición del mediodía del noticiero, los conductores del espacio, Humberto Sichel y Patricia Venegas, se tomaron un tiempo para despedirla.

«Cerramos el deporte, pero antes, Javi, te queremos dar una despedida y las gracias por acompañarnos», comenzó señalando el periodista. Junto con agregar que «hoy es el último día de nuestra querida Javiera Naranjo en Chilevisión».

Por su parte, Venegas le entregó un ramo de flores y señaló: «La verdad estamos muy tristes, te vamos a echar mucho de menos. Pero sabemos que inicias una linda aventura familiar. Esperemos que lo disfrutes y lo pases muy bien. Te iremos a visitar».

Frente a esto, es que Javiera Naranjo aprovechó de dar unas últimas palabras al aire. «Gracias al canal, al equipo de deportes que me ayudaron a cumplir miles de sueños que tenía desde chiquitita. Hasta pude cumplir el sueño de estar en unas elecciones, fue increíble» y «gracias por el apoyo, acá hay un tremendo equipo».

Periodista de CHV se despide a través de redes sociales

Pero esto no es todo, ya que la periodista también compartió a través de su cuenta de Instagram una publicación sobre su último día.

«Hoy me tocó despedirme de mi canal. El lugar donde más feliz he sido trabajando, donde me dieron la posibilidad de cumplir cuántos sueños tuve desde muy chica. Un lugar lleno de personas increíbles que hacen que sea el n.º 1″, comenzó escribiendo.

Junto con agregar: «Tengo tanto que agradecer, tantos amigos que quedan acá y tantas personas que me enseñaron con su ejemplo y disciplina. Tengo que partir por mi equipo de Deportes, que confiaron en mí para cada uno de los eventos que tuvimos».

«Me voy con el corazón lleno de cariño y gratitud. Esperando que nos volvamos a encontrar en alguna parte o en el mismo Machasa«, es parte de lo que señaló.