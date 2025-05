La Rancherita cuenta la firme de su alejamiento de la televisión: «Nunca he querido participar de…»

Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, tiene una amplia carrera como cantante y en el mundo de la televisión. Pero en el caso de la última, hace un tiempo que decidió alejarse, teniendo solo apariciones esporádicas.

Es en este contexto que, recientemente, dio una entrevista en ‘Todo va a estar bien’, donde se refirió a una serie de temas, como las dificultades que existen para hacerse camino dentro del mercado de la música.

«En el negocio hay mucha corrupción. La industria de la música trabaja mucho con los sueños de las personas, de los cantantes, y se dan casos por acoso, el intercambio de lucas al decir ‘contrátame a este artista y déjame este afuera’, o ponerle la pata encima a otro para opacarlo», comenzó explicado La Rancherita.

Junto con esto, mencionó en el programa de Vía X que «a mí me está pasando, de hecho, pero no voy a profundizar, porque no me gusta hablar públicamente de situaciones tan negativas, eso prefiero ordenarlo en casa».

De todas formas, La Rancherita reconoció: «Yo tengo harto trabajo y el reconocimiento de la gente, pero nunca he querido participar de ciertas alianzas, de gente que se agrupa para opacar a otros artistas. Yo priorizo que sea la gente la que decida su gusto musical».

El alejamiento de La Rancherita de la televisión

Por otro lado, la cantante sorprendió con una inesperada revelación. «Hay muchas cosas de las que yo he decidido desaparecer. Televisión, por ejemplo».

«Cada cosa que yo hacía se transformaba en algo de farándula y no es algo que yo haya buscado. Tengo mi forma de ser y pensar que, muchas veces, han sida atractiva para estos programas de farándula y me han metido en un nicho que no es el mío», cerró.