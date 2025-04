Karen Paola impacta con íntima reflexión: «He llorado en los lugares más insólitos»

El 2025 de Karen Paola no comenzó de la mejor manera, ya que a principios de año, confirmó su separación de Juan Pedro Verdier tras 20 años de relación y superar una reciente crisis en su matrimonio.

En aquel momento, la cantante compartió un sentido mensaje, donde le agradeció al padre de su hijo por todos los años juntos y aseguró que seguirán siendo una familia.

Tras esta situación, es que Karen Paola no ha dudado en compartir con sus seguidores varios aspectos de su vida normal, además de referirse a su salud mental y como se ha enfrentado a este tema en varias ocasiones.

Es en este contexto que, en las últimas horas, sorprendió con una potente reflexión sobre lo que ha atravesado recientemente. «¿Dónde se llora cuando se llora?», comenzó escribiendo en sus historias de Instagram, haciendo relación a la canción de Francisca Valenzuela.

Siguiendo por esta línea, Karen Paola agregó que «en el último tiempo he llorado en los lugares más insólitos y me lo he permitido sin vergüenza».

La reflexión de Karen Paola en su cumpleaños

Hay que recordar que, en febrero recién pasado, Karen Paola celebró su primer cumpleaños tras el quiebre amoroso, instancia que aprovechó para compartir una íntima reflexión sobre lo que vivió en el año.

«Qué lindo es tener un hijo y amigos que celebran tu vida. Ayer, me sorprendieron con un cumpleaños sorpresa», comenzó escribiendo en aquella ocasión.

Junto con lo que agregó: «No les miento, es el cumpleaños más entretenido que he tenido en la vida (onda me sentí de 9 años) y además, se encargaron de llenarlo de detalles que llenaron mi corazón. Gracias a cada uno por hacer que esta nueva vuelta al sol sea tan mágica como hermosa».

«Acá estoy, lista para empezar a vivir después del tutorial que fueron estos 39 años que viví (frase robada de un ser humano que amo profundamente)«, cerró para acompañar los registros de la fiesta.