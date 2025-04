Beto Cuevas despide a íntimo amigo: Murió tras dura batalla contra el cáncer

La jornada de este lunes 7 de abril, se dio a conocer la muerte de Guillermo ‘Memo’ del Bosque, un famoso productor de la TV mexicana y amigo cercano de muchas figuras del espectáculo. De acuerdo a su familia, su partida se debió a un cáncer, que lo aquejaba hace ocho años.

Esta lamentable noticia se confirmó por medio de un comunicado, el cual el artista dejó escrito previo a su partida.

«Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia», comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, agregó que «doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno».

«Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor. Con amor, Memo del Bosque (1961-2025)», cerró Memo del Bosque.

La emotiva despedida de Beto Cuevas

Es en este contexto que, el cantante nacional Beto Cuevas, quien era muy cercano al productor, recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle una sentida despedida. «Hoy me llegó la triste noticia de que mi amigo, Memo del Bosque, ha emprendido su vuelo hacia otra vida», escribió en Instagram.

Junto con mencionar: «Tuve la fortuna de visitarlo no hace mucho. En la calidez de su hogar, donde compartimos un almuerzo entrañable junto a su amada Vica y su hermosa familia. Ese día, con la generosidad que siempre lo caracterizó, Memo me regaló una biblia de edición especial que había mandado a hacer con esmero. Aún la conservo como un símbolo silencioso de su fe y su nobleza».

«Recuerdo su fortaleza inquebrantable, su espíritu resiliente en los momentos más duros, y esa forma tan suya de liderar con pasión cada proyecto (…) Memo fue siempre un guerrero luminoso, un alma firme que dejó huella en cada paso», continuó Beto Cuevas.

Por último, mencionó: «Gracias por tu vida, querido Memo. Por tu amistad, por tu ejemplo y por ese modo tan genuino de estar presente. Que tu vuelo sea alto y libre».