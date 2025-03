Madre de Maite Orsini habría llamado a Jorge Valdivia para amenazarlo

Un rumor recién salido del horno indica que las aguas no se han calmado para Jorge Valdivia y su expareja Maite Orsini.

Según comentó el periodista de Tevex, Martín González, la madre de la diputada habría llamado ex Colo-Colo para increparlo a raíz de su polémico quiebre.

¿Qué le dijo la madre a Valdivia?

“Llamó con rabia, amenazando a Jorge, diciendo ‘deja de hablar, ¿hasta cuándo?’”, Esto es lo que dijo la mujer, según el periodista.

“Digámoslo, en ese contexto, lo reputeó”, confirmando que “el llamado no fue muy cordial”, detalló el comunicador.

Según González, Maite Pascal (nombre de la madre) le habría exigido al mago “que no hable más de su hija, que deje de inventar cosas, que asuma…”.

En la última edición del programa que se dio este jueves, el periodista continuó con el tema y añadió que se trató de “un llamado muy extraño, que Jorge no lo entendía, porque el llamado no fue muy cordial. Fue en un tono muy amenazante, por lo que me cuentan”.

De momento, nadie del círculo cercano a Jorge Valdivia se ha referido al tema.

