Esta es la nueva famosa que llega a una plataforma para adultos: Adelantó fogosa sesión de fotos

Esta icónica vedette hará su debut en Arsmate, pese a que el perfil aún no es público, la plataforma ya lo comunicó.

Se trata de nadie más, ni nadie menos que Tatiana Merino, aunque lleva ocho años viviendo en Australia, esto no fue impedimento para unirse al grupo de famosas que buscan ganar dinero en este mundo.

Tatiana Merino llega a Arsmate

“Durante décadas, la morena cantante, actriz y bailarina chilena ha sido considerada una “bomba sexy”; una figura que al más puro estilo de sus pares argentinas (Moria Casán, Susana Giménez y Graciela Alfano, entre otras) que se mantiene plenamente vigente con una madura sensualidad”, expresaron desde la compañía.

Tatiana comentó que lo novedoso en su oferta de contenido hot, serán relatos eróticos.

“Efectivamente estoy grabando historias eróticas. Ojo, no son todas vividas por mí. Hay cosas que le han pasado a amigas, amigos… en fin. Hay historias de moteles, de sexo casual, fantasías… No quiero spoilear, pero créanme que viene muy entretenido”, explicó.

“En esta etapa de mi vida miro hacia atrás y yo era preciosa; tenía la juventud a favor, el medio cuerazo y dejé de hacer tantas cosas por el qué dirán. Te das cuenta que hiciste caso a un tipo de gente y no hiciste lo que te parecía. Ahora, no quiero que pasen diez años y volver a mirarme y seguir arrepintiéndome de lo que no hice. Estoy en la edad que quiero hacer todo”, concluyó.

Otra famosa a la industria

Ya no es novedad ver a modelos, ex rostros de la televisión chilena o inclusive figuras de la política incursionar en este mundo.

Entre las que más han sonado están: Camila Polizzi, que fue una de las pioneras de las plataformas, Antonella Ríos estuvo por un tiempo y una de las últimas en sumarse, Cristina Tocco.

Ahora se unirá el reconocido rostro de una de las vedettes más populares de los 90´