«Típico machito»: Naya Fácil arremetió contra Pablo Chill-E tras su respuesta por exclusión a Gala del Pueblo

Naya Fácil disparó con todo a Pablo Chill-E, luego de que el cantante reaccionara a la exclusión de parte de la influencer a la Gala del Pueblo.

Este fin de semana, la embajadora de Viña, aseguró que ni Pablo ni Julianno Sosa están en la lista de invitados a su evento, por una antigua canción que lanzaron hace unos años donde la mencionaban.

“No invitaré al Pablo Chill-E ni al Julianno Sosa, porque hace años hicieron una canción denigrándome, no sé qué hue… se creen muy machitos denigrando a una mujer que ni conocen, porque no los conozco”, escribió en sus historias de Instagram Naya.

Cabe destacar que la canción que provocó el enojo de la influencer es “Hunnits”, donde Sosa dice: “Wacala Naya Fácil, esa toma pichí”.

Frente a esta exclusión fue que el fundador de los shishigang, reaccionó en los comentarios de una publicación en Instagram sobre los dichos de Naya.

Fuego cruzado entre Naya y Pablito

“Y quién quería ir chuche…. más encima, yo ni digo ni una hue… en el tema”, respondió Pablo Chill-E.

Luego de esto, la influencer compartió el comentario del artista en sus historias acompañado de un fuerte mensaje.

“Independiente de mi pasado o lo que sea, nadie te da la ficha para andar mencionándome en tus canciones cul… Típicos hue… que lo único que hablan en sus canciones es denigrar a las mujeres. No les da para más”, lanzó la organizadora de la Gala del Pueblo.

“Mi vida es mi vida. Tú ni nadie tiene derecho a andar hablando así de mí, porque no saben el porqué de mi pasado”, agregó.

“Ni siquiera unas disculpas, nada. Penca la manera de defenderte. Pero claro, no espero más de alguien que en sus canciones trata a las mujeres como p*rras. Típico machito”, concluyó Naya en su historia.