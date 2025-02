¿Por qué ya no vende contenido? Lucila Vit reveló el motivo por el cual dejó reconocida plataforma para adultos

Hace solo algunos días, el GAM recibió a diversas figuras del espectáculo en una versión de los Premios Copihue de Oro.

Sorprendentes looks, alfombra roja, y los medios expectantes, los premios fueron un éxito, y lo mejor, que Radio Corazón se quedó con el premio a mejor programa radial, con el icónico Chacotero Sentimental.

En este contexto, es que luego de mucho tiempo, varios personajes hablaron con los medios, uno de ellos fue Lucila Vit, quien asistió al evento y conversó con La Cuarta.

Lucila Vit y la venta de contenido para adultos

Respecto a las plataformas para adultos respondió que «Tuve. Tuve, ya no. Sí, tuve Unlock en un momento. Pero ya no».

Asimismo, señaló que se debe a que cumplió un ciclo, y su contenido nunca fue tan atrevido. «Eran las mismas de Instagram. Simplemente que el pago era muy bueno. O sea, muy bueno. Y entonces como que lo acepté por eso más que nada. Porque veía que podía, como que en cierta forma era un trabajo fácil. En donde, en vez de subir las fotos a Instagram, las subía ahí. De hecho, los que se suscribían se quejaban. Porque decían que esperaban más piel» dijo la modelo fit.

En esa línea, también opinó acerca del auge de estas plataformas, y como cada vez se unen más figuras públicas a vender su contenido.

«Me parece que cada uno puede hacer lo que quiera. Cada uno pone sus límites. No hay que juzgar a la gente. No sé las necesidades también de las otras personas. Y todo trabajo es válido. Aparte que no saben lo que hay detrás. Entonces no somos quién para juzgar a nadie, me parece perfecto», cerró.

