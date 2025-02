Fran García-Huidobro contó inédita historia de Roberto Farías en escuela de teatro

Francisca García Huidobro habló sobre cuando era estudiante de teatro y relató una desconocida anécdota que vivió con Roberto Farías, con quien coincidió en la hoy Escuela Teatro Imagen.

Este relato nace durante el episodio del viernes en Only fama de Mega, mientras hablaban sobre los polémicos de Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche 2025.

Recordemos que Valenzuela pasó factura a un grupo de actrices que funaron su teatro cuando él hizo una obra en homenaje a su madre, en la que participaba Farías. El actor por esas fechas fue acusado de abuso por su colega Catalina Bianchi, lo que terminó con Farías autodenunciándose.

La anécdota de Huidobro con Farías

“No sé si esto viene al caso, pero les puedo contar que Roberto Farías es egresado de la escuela de Gustavo Meza, la misma donde yo estudié teatro”, entre risas, agregó que “por supuesto que él aprendió mucho más que yo”.

“Y él llegó un día a dar el examen, era un chico muy humilde”, siguió con su relato. “Los profesores quedaron alucinados con él, pero no podía pagar la escuela”, además, agregó que “en esa época costaba $70 mil más los materiales”.

“Era tan talentoso que don Gustavo Meza le dijo ‘no, me da lo mismo, págame ordenando la escuela, haciendo el aseo, te paso una pieza para que duermas; pero tienes que ser actor’”, aseguró la conductora. “Lo vio y dijo ‘no me lo puedo perder, este gallo no se puede perder porque no tiene las lucas para hacerlo’”. Fue lo que detalló la “dama de hierro”. “Y de ahí en adelante ha sido una carrera ascendente”, cerró.

Respecto a la intervención de Valenzuela en los Premios Caleuche, Francisca García-Huidobro opinó lo siguiente. “Me da mucha lata la liviandad con que se están tomando las denuncias”.

Continuó agregando lo siguiente. “Gracias, Gonzalo Valenzuela, por darle un poco de entretención a esto”, o sea, “no sé si es tan entretenido para Roberto Farías”.

“Creo que, pudiendo estar de acuerdo o no con lo que hizo Gonzalo o con sus palabras, creo que él representa a mucha gente”. Concluyó en el programa de Mega.