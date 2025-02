El certamen viñamarino no siempre se caracteriza por un ambiente festivo de canto y risas; en varias ediciones, han existido instantes donde tanto el público como los artistas han expresado sus opiniones, lo que ha dado lugar a situaciones tensas en el escenario.

El evento es uno de los más esperados del año, y como es costumbre, todo el mundo está ansioso por disfrutar de las actuaciones de destacados artistas y humoristas.

En cuanto a los cantantes, el certamen de este año contará con la participación de grandes nombres de la música internacional, tales como el icónico Marc Anthony, la talentosa Myriam Hernández, el popular Carin León, el dúo Ha*Ash, los reconocidos Incubus, el argentino Duki y el cantante urbano Kidd Voodoo, entre otros.

Si bien el Festival de Viña ha sido históricamente sinónimo de diversión, cultura y un ambiente de celebración, no han faltado los momentos de «pifias».

Revisa AQUÍ los momentos más tensos del Festival de Viña del Mar

Según consignó el medio La Hora, estos con los momentos más intensos que se vivieron en el Festival:

Gloria Gaynor (1980)

La intérprete de «I Will Survive» se presentó en el Festival de Viña a principios de los 80, siendo una de las grandes figuras del evento. Su paso por la Quinta Vergara se destacó por su intervención cuando vio que el público encendía antorchas.

«En primer lugar, quiten el fuego. Porque es muy peligroso para mis amigos», pidió, sorprendiendo a la audiencia y la prensa. Este incidente llevó a la organización a prohibir la quema de papeles y sustituirla por antorchas eléctricas.

José Luis Rodríguez

El show de «El Puma» en Viña se detuvo cuando el público pidió la gaviota tras recibir la antorcha. Según la prensa, estuvo casi 15 minutos detenido, causando problemas a la organización.

El artista, molesto, dijo: «Si no quieren que reciba la otra antorcha, no la recibo. Me llevo esta. Y si la voluntad de ustedes es que me lleve la gaviota, pero las reglas no lo exigen, no acepto la otra antorcha».

Mr. Mister (1988)

Ese año, la banda estadounidense llegó al Festival de Viña y su vocalista, Richard Page, hizo una intervención que sigue siendo recordada.

Durante una pausa, sacó un papel y leyó: «Un saludo para los actores chilenos amenazados de muerte. Los artistas del mundo estamos con ellos», lo que golpeó a la dictadura de Pinochet, que comenzaba a retirarse tras el plebiscito.

Xuxa (2000)

Xuxa llegó a Viña en su peak de popularidad en los 90, pero al cantar «Ilarié» se sorprendió al notar que el público no respondía el «oh, oh, oh». Confundida, preguntó y pensó que era un insulto, lo que la hizo a llorar.

Maroon 5 (2020)

La reciente polémica con Adam Levine se debió a su actitud durante la presentación de Maroon 5, donde se mostró incómodo y se descargó contra la ciudad y el festival, llamándolo «un show de tv de mier…». Aunque pidió disculpas al día siguiente, las excusas no fueron aceptadas y la banda aún recibe recetas en Instagram.