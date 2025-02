Durante su despedida en vivo: Roberto Cox contó los motivos de su salida de Contigo en la Mañana

Hace algunas semanas se dio a conocer que Roberto Cox dejaría su rol en Contigo en la Mañana. De acuerdo a las primeras especulaciones, esto se debía a que no había alcanzado un acuerdo económico para seguir.

Tras esto, es que el propio periodista salió a aclarar que efecto no seguiría en el matinal de CHV, pero que «la salida no tiene que ver con pretensiones salariales», sin entrar en más detalles.

Es en este contexto que, durante la jornada de este viernes 21 de febrero, se vivió el último capítulo de Roberto Cox de Contigo en la Mañana. Por lo que en los últimos minutos, aprovecharon de hacerle una sentida despedida.

Roberto Cox cuenta la firme de su salida de Contigo en la Mañana

Para comenzar, Julio César Rodríguez señaló: «Queremos tomarnos este último bloque para despedir a un compañero que ha estado dos años con nosotros. Él no se va del canal, sigue en el Departamento de Prensa, con nuevos proyectos seguramente».

Junto con agregar que «las puertas están abiertas, este mesón te estará esperando para cuando quieras venir a compartir con nosotros».

Por su parte, Roberto Cox aprovechó de explicar las razones de su salida del matinal. «Desgraciadamente, me estaba pasando la cuenta, empezaba muy temprano con el AM, y voy a seguir ahí, pero después estaba hasta las 13:00 y se me estaba haciendo pesado».

«Quisiera retomar las coberturas internacionales, poder viajar un poquito más, porque eso es lo que más me llena. También me gustaría comunicar más desde otra vereda, no tan densa, sino que desde el entretenimiento», aseguró el periodista sobre su futuro profesional.

Hay que recordar que, luego de confirmarse la salida de Roberto Cox de Contigo en la Mañana, se anunció que en su reemplazo llegará al matinal Eduardo de la Iglesia, quien se sumará en marzo, junto a Andrea Arístegui.