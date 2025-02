Daniella Campos responde frente a las acusaciones de su hermana Denisse: «Creo que los excesos le pasaron la cuenta»

Tras la polémica acción que protagonizó Denisse Campos la semana pasada, donde agredió al personal de un bar en Viña del Mar, los problemas no han hecho más que aumentar y ahora está en una guerrilla con su hermana Daniella.

Por los problemas en el local viñamarino, la mayor de las hermanas declaró lo siguiente. “Quedé en shock. Yo no veía a mi hermana hace muchos años y verla en esas condiciones… no reconozco ni siquiera su voz. No reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte”.

Fuego cruzado

Esto no fue todo, la protagonista del conflicto cuando fue invitada a Primer Plano para que contase su versión de lo vivido en la Ciudad Jardín, aprovechó de responderle a su hermana.

“No es ninguna novedad que ella trata de colgarse y siempre dando lástima. A ella no le creo nada, es demasiado pérfida, no quiero decir un epíteto, ella me hizo algo muy malo, -un delito-, puede ser… no se puede contar en televisión. No tiene otro tema, siempre habla de mí, desde chica, siempre me ha tenido envidia”, declaro.

Tras estos dichos, la ex miss mundo Chile volvió a alzar la voz, para explicar la situación a la que fue aludida, que tendría que ver con el quiebre de la hermandad hace 20 años.

“Yo creo que mi hermana ha dicho cosas mucho peores, que para mí responden a delirios, invenciones. No podría responderlo de otra forma”, explicó en Hay que decirlo.

Agregó lo siguiente. “No soy sicólogo ni siquiatra. Yo dije que ella tiene una enfermedad, y con ella nos enfermamos todos en la familia”.

“Creo que los excesos le pasaron la cuenta. Yo veo lo mismo que ustedes en la televisión, veo su cambio en su cuerpo, su voz, veo el descontrol y la rabia”, expresó Daniella Campos.

No fue todo, ya que recalcó: “He guardado silencio durante muchos años, y me he referido muy escuetamente a ciertas situaciones y declaraciones de mi hermana que han sido muy duras conmigo. Ella me ha gritado asesina”.

Finalmente, se refirió al hecho puntual de la acusación de su hermana.

“Lo que ella dice que yo le hice algo terrible es cuando me grita asesina. Soy súper honesta en decirles la situación y por eso ella hace la relación de un delito. Solamente puede obedecer a delirios”, concluyó.