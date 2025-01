Un cuadrado amoroso: Confirman cuarta involucrada en quiebre entre Antonella Ríos y Barticciotto

En el estelar de CHV, Primer Plano, aseguraron que Marcelo Barticciotto, le habría sido infiel a la panelista de TV, Antonella Ríos, con otras dos mujeres. Lo que habría provocado el fin a la relación que sostenían, ya que Ríos, se dio cuenta de los engaños del exfutbolista.

La opinóloga hace unos días reveló que pilló, en pleno acto de infidelidad, al ídolo de Colo Colo.

La identidad de las otras dos mujeres involucradas en el quiebre

En este programa de CHV, se reveló que la mujer que Ríos habría encontrado en el departamento de Barti se llamaría Nicolette Suazo, una joven psicóloga que vive en la Región del Biobío. La relación secreta habría durado cerca de seis meses. Esta llegó a su fin cuando la actriz los descubrió.

Primer Plano, intentó contactar a Suazo, sin embargo, ella no quiso referirse al tema. Por otro lado, el programa insistió en su búsqueda y señaló que en este problema amoroso habría otra mujer. Su nombre no fue revelado, y a pesar de que fueron a buscarla hasta su casa, ella no quiso salir.

Según señalaron en este capítulo. “Se trataría de un cuadrado amoroso. Es decir, Marcelo Barticciotto estaba con tres mujeres al mismo tiempo, incluyendo a Antonella Ríos”.

El programa de farándula, intentó conseguir las declaraciones del comentarista deportivo. Sin embargo, este se negó y tuvo sus descargos con los periodistas que lo fueron a buscar. “Están locos ustedes, me van a hacer chocar, ¿por qué no se ubican? Desubicados, ¡son unos desubicados!”, declaró, antes de cerrar la ventana y marcharse rápidamente.

