Confirman regreso de Miguelito a Detrás del Muro: «Lo vamos a castigar, sí»

El jueves recién pasado se vivió el esperado regreso de ‘Detrás del Muro’ que sin duda la rompió entre el público, siendo lo más visto de la noche. Pero entre todos los miembros del elenco original había una notable ausencia.

Se trata ni más ni menos que de Miguelito, quien es una de las figuras más recordadas del ex espacio de ‘Morandé con Compañía’, quien por temas de agenda no se pudo sumar al retorno a la televisión del programa.

Pero en las últimas horas, se confirmó que el comediante va a estar en el próximo capítulo de ‘Detrás del Muro’. Así es como lo reveló Beto Espinoza en ‘Primer Plano’, donde además aprovechó de adelantar lo que nos podemos esperar del episodio.

«Miguelito va a estar con nosotros y su reencuentro en Detrás del Muro. Lo vamos a castigar, sí, porque aquí es el programa donde tiene que estar, no en otros», lanzó el actor en tono de broma.

¿Por qué Miguelito no está en Detrás del Muro?

Hay que mencionar que, hace un tiempo, se dio a conocer que el recluta de ‘Palabra de Honor’ no iba a volver al recordado programa, debido a que su participación en el Cirque du Soleil le impedía estar todos los jueves.

«No voy a estar en El Muro. Me duele en el alma también. Me hubiera encantado estar. Cuando hubo rumores de que volvía, hablé con los encargados en noviembre, y ellos saben que estoy en Soleil. No podremos coordinar los tiempos», señaló Miguelito en ‘Podría ser otra cosa’.

Pero al parecer, el artista logró hacer un cambio en su agenda para participar del capítulo de este jueves de ‘Detrás del Muro’, donde también estará invitada Diana Bolocco, quien va a ser parte de varios de los sketches del programa humorístico.