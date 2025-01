Impactante descuido: Padres en estado de ebriedad exponen a su bebé al calor extremo

En las últimas horas, se ha vuelto viral un sorprendente video del pasado domingo 19 de enero que muestra una grave violación de los derechos de un menor en la comuna de Puente Alto, concretamente en Villa Mariano.

El video fue grabado por el usuario de TikTok @dssr.motor, cuyo nombre real es Javier Dasorri. Quien se encontró con esta insólita situación y no pudo quedarse de brazos cruzados. En el clip se puede ver claramente como los padres se encuentran durmiendo a todo sol y borrachos, cuando el pronóstico arrojaba 32 °C.

Dejando totalmente sin cuidado ni protección a la menor de solo 10 meses de vida.

¿Qué sucedió con los padres?

El hombre escribió en la descripción del video que la situación fue «desagradable» y señaló: «Los padres estaban en estado de ebriedad, dormidos con su bebé al sol por al menos una hora y con 32 grados de calor, dejándola descuidada frente a cualquier peligro inminente».

En el video se observa cómo Dasorri confrontó a los padres de la menor. De hecho, tuvo que despertarlos, ya que estaban dormidos rodeados de latas de cerveza y cáscaras de melón.

En un primer momento, se dirigió a la madre, advirtiéndole que tenía a su bebé de apenas 10 meses expuesto bajo el intenso sol, lo que claramente provocó la ira de la madre. En cuanto al padre, le propinó una leve cachetada en la cara para intentar que reaccionara ante la alarmante situación, ya que no despertaba.

El usuario de TikTok no dejó pasar esta situación inadvertida y comentó en su publicación «El día de ayer domingo 19 de enero me encontré con esta desagradable situación, en donde presencie el descuido de una lactante», «hay personas que darían la vida por tener un hijo y este par tristemente no tienen las habilidades ni recursos necesarios» afirmó.

Además de dejar en claro que llamó a personal de Carabineros, pero estos no llegaron nunca.

