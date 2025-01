Rubí Galusky se ganó la expulsión de Palabra de Honor tras desubicados comportamientos

En el capítulo de este miércoles de Palabra de Honor, se vivió una de las situaciones más tensas del reality, que llevaron a que la Comandante Arratia pidiera la expulsión de Rubí Galusky por su comportamiento.

Todo comenzó, luego de que la amonestaran por no poder encontrar sus botas. «Me las robaron», reclamó la chiquilla, por lo que todos tuvieron que revisar bajo sus camas a ver si aparecían los calzados.

En una extraña confusión, cuando Faloon Larraguibel reclamó por tener que buscar cosas que Rubí perdió, esta se puso a discutir que la estaba tratando de ladrona. «Yo no soy ladrona, mijita». Luego la Comandante Arratia le preguntó si había usado su baño sin permiso. «Yo no fui. Fue la Daniela Aránguiz, no yo», afirmó Galusky, bromeando.

«Yo no estoy acá para sus juegos de niña de tres años», le contestó la Comandante, condenándola a un castigo. Cuando Rubí fue a tomar agua sin permiso, Arratia castigó a todos sus compañeros dejándolos sin desayuno por culpa de ella, lo que hizo que siguiera ganándose la antipatía del resto.

Los feos comentarios de Rubí Galusky

Cuando al fin la hicieron cumplir con el castigo, acompañada por Raimundo Cerda, Josué Bernal y Natu Urtubias, Rubí Galusky se enojó con esta última y empezó a insultarla.

«Me tocó con la copia barata, ‘envy’. Es una metiche que me copia, envidiosa. Hay gente que no tiene ni un brillo, gorda, no te conoce nadie. Sólo eres la nana de la Faloon, por lo menos yo no soy empleada, brillo por mí misma», le dijo, además de lanzar varios insultos sobre su cuerpo.

Acto seguido, Natu se retiró a llorar amargamente al baño, siendo consolada por sus amigos. «Me dijo fea, gorda y que estaba aquí de empleada tuya robándole cámara».

En tanto, después de terminado el castigo, la Comandante le dijo a Rubí que será seriamente sancionada. «No puede estar hablando al cuerpo de otra persona, y lo hizo en reiteradas ocasiones mientras estaba dando vueltas».

«Siempre hemos hablado de los cuerpos. ¿Cuál es el problema? A mí no me molesta», afirmó al respecto Galusky.

Así que, como se pudo ver en el adelanto del próximo capítulo de Palabra de Honor, la polémica no quedará ahí, pues Rubí explicará que trató de «gorda» a Natu porque sabía que ella estaba insegura con su cuerpo y que no quiere ni piensa pedirle disculpas.

Es así como, por sus numerosas infracciones, finalmente Karla Constant hará ingreso al reformatorio para informarles que, a petición de la Comandante Arratia, Galusky terminará expulsada del reality.