Rubí Galusky abandonó competencia de Palabra de Honor y enfureció a sus compañeros: «Están picados porque perdieron»

En el capítulo de este martes se vivió una nueva competencia por equipos en Palabra de Honor, donde se armó la grande, luego de que Rubí Galusky no quisiera terminar la prueba, logrando que sus compañeros perdieran esta semana.

Resulta que el objetivo del juego fue trasladar cuatro cantimploras hacia el final del circuito cruzando obstáculos de neumáticos, una estructura metálica, un puente movible en la fosa de agua, y equilibrándolas en la punta del cañón de una tanqueta.

Hasta que llegó el turno de la ronda final, con Rubí Galusky y Fanny Cuevas enfrentándose a Andrés Caniulef y Félix Soumastre. En la primera etapa de escalar neumáticos, Rubí se quedó paralizada y finalmente decidió abandonar la competencia, dejando a Fanny teniendo que hacer el circuito sola.

Pese a los esfuerzos de Cuevas, finalmente Caniulef y Soumastre fueron más veloces, y resultaron ganadores de la competencia. Por petición de Gala, el equipo celebró de manera moderada por las circunstancias en que terminaron ganando. «El otro equipo lo hizo súper bien, ganamos sólo porque Rubí se retiró», explicó Caldirola.

Rubí terminó nominada en Palabra de Honor

Como era de esperar, los compañeros de Galusky en Palabra de Honor la criticaron duramente. «Tuvimos mucha desventaja como equipo por la ausencia de Faloon. Quizás si no hubiéramos perdido el tiempo con Rubí habríamos terminado antes», señaló Fanny Cuevas.

«Yo tengo mucho vértigo, casi me morí, me dio un ataque. Además estoy enferma del estómago y eso obviamente me genera falta de ganas. La altura me da terror y me desanimo con eso», se explicó Rubí al respecto, riendo y poniendo caras.

Miguelito, en tanto, la criticó. «Yo también le tengo fobia a las alturas, pero si no hago esa prueba estoy poniendo en riesgo la permanencia de uno de mis compañeros. Hay que ser un poco empático, yo la veo feliz de lo que pasó, y no se puede razonar con ella».

Vico también fue duro con Galusky. «Entiendo que esté enferma y tenga vértigo. Lo que no me parece es que se burle y se lo tome como una broma, porque alguien se irá sentenciado por esto. Me parece una falta de respeto total y debería pedir disculpas».

«Agradécelo porque me pude haber ido antes. No le voy a pedir disculpas ni a tu madre ni a tu tía ni a tu abuela», le repuso Rubí al argentino.

Por consiguiente, Josué eligió dejar nominada a Rubí. «Por desgracia me lo han puesto fácil, obviamente al no entregarse en competencia ha puesto en peligro a sus compañeros, y sería injusto nominar a otra persona. Es como que me lo está pidiendo».

Más tarde, Rubí le confesó a Raimundo Cerda que no le importa estar nominada. «Están picados porque perdieron, a mí me da lo mismo. Así es la vida».