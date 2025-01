«Repugnante e incómodo»: Joven con dos vaginas habla sobre su experiencia en aplicación de citas

Recientemente, el medio The New York Post, publicó el curioso caso de una mujer llamada Annie Charlotte, de 26 años de edad. La mujer descubrió que padecía útero didelfo cuando tenía 16 años.

«El útero se desarrolla como dos conductos que generalmente se combinan para formar un solo útero. Sin embargo, en las personas con la afección, los conductos no se combinan y se desarrollan dos úteros. En algunos casos, también se pueden crear dos cuellos uterinos y dos canales vaginales», señaló el medio mencionado.

Según los médicos, Annie puede quedar embarazada en ambos sistemas reproductivos al mismo tiempo.

En una conversación con el medio News.com.au, la mujer afirmó «al estar en muchas aplicaciones de citas, la gente me dirá eres la chica de las dos vaginas». Asimismo, la joven afirmó que constantemente le realizan preguntas incómodas del tipo «¿has tenido dos a la vez?». Y cuando ella responde que no, los hombres se ofrecen a solucionarlo rápidamente.

Annie y las plataformas para adultos

Charlotte menciona que gracias a su ‘inusual’ condición, ha podido hacer mucho dinero a través de OnlyFans, diciendo que sus ingresos son de alrededor de 1 millón de libras esterlinas ($1.255.555.000), la cual ha ayudado bastante a mejorar su economía.

Una terrible cita

Charlotte relató que rara vez se interesan en ella como persona. Recordando una cita con un hombre de alto perfil y con el que las cosas habían ido bien, tras un par de copas, este se acercó con un amigo y le hizo una propuesta que la descolocó.

«Dijo que había estado pensando que él y su amigo ‘querían ser compañeros de túnel en vaginas separadas'», recordó la mujer.

A lo que ella quedó en un estado de shock, preguntándole al hombre lo que estaba pasando. «Él dijo: ‘Bueno, dos vaginas, así que pensé que dos hombres serían apropiados'».

Annie agregó que cuando era adolescente no estaba tan abierta a hablar sobre estos temas, pero que ya de adulta, no le avergüenza y no cambiaria su condición por nada del mundo.