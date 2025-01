Daniela Aránguiz cuenta detalles de su visita a Jorge Valdivia en la cárcel: «No lo veo bien»

En la víspera de Año Nuevo, Daniela Aránguiz llegó hasta la cárcel de Rancagua para visitar a su exmarido, Jorge Valdivia, quien actualmente está en prisión preventiva mientras se investigan los delitos de violación en su contra.

Frente a esto, es que en ‘Sígueme’, le consultaron por la experiencia que tuvo al llegar al centro penitenciario, donde confesó que no resultó para nada fácil.

«Ojalá que no tenga que seguir yendo. Espero que no tenga que seguir ahí. Pero Jorge es el padre de mis hijos y va a ser mi familia hasta que me muera, así que voy a estar ahí apoyándolo», comenzó relatando Daniela Aránguiz.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «quizás sea algo súper significativo que, para una fecha tan importante, lo mínimo que puedes hacer es llevarle ponte tú, una cena. Y que él comparta con gente que lo quiere de verdad, porque yo siempre lo he dicho, que yo a Jorge lo quiero y lo voy a querer toda mi vida».

«Yo siempre voy a tener los brazos abiertos para darle mi apoyo y cuidarlo toda mi vida. Y eso es así. Y yo creo que también es al revés», continuó la panelista de farándula.

El estado actual de Jorge Valdivia

Tras esto, es que Julia Vial le preguntó si «¿Lo viste bien?». A lo que Daniela Aránguiz señaló que «No lo veo bien, obviamente. Yo creo que nadie puede estar bien en esa situación así de difícil. No está pasándolo bien».

«No es que se haya acostumbrado a estar ahí. Yo creo que es un lugar al que nadie se acostumbra, jamás. Y por eso es que lo voy a apoyar hasta que esto se resuelva», mencionó.

Junto con confesar que «no hablamos de nosotros como pareja. Sí, se demuestra cariño, amor, hay abrazos bonitos. Jorge es una persona a la que le cuesta mucho llorar con la gente y cuando me ve a mí, claro que llora conmigo. Y le voy a prestar mis brazos para poder sostenerlo, si yo puedo».

«Está pasando por algo súper difícil, espero que esto se solucione. Siempre habrá un amor especial, es el papá de mis hijos», cerró Daniela Aránguiz.