Naya Fácil revela cuál es el único rostro que vetó de su gala: «Está todo el mundo invitado, menos…»

Este domingo en la noche, Naya Fácil sorprendió al confirmar a los primeros invitados que dirán presente en la llamada «Gala del Pueblo», la que se realizará al mismo tiempo que el evento del Festival de Viña 2025.

Hay que recordar que la influencer decidió organizarla, luego de que no recibiera invitación para la velada oficial del certamen, a pesar de ser la reina embajadora del año pasado y que Nico Solabarrieta, quien ganó junto a ella, sí recibiera una.

Es en este contexto que, durante el react de Palabra de Honor, Naya Fácil comentó que ya se están preparando los últimos detalles logísticos de la «Gala del Pueblo», que está programada para el próximo 21 de febrero, en Viña del Mar.

El rostro televisivo que Naya Fácil dejó fuera

Frente a esto, es que la chiquilla aseguró que hay muchos rostros invitados, pero que uno en específico quedó fuera del evento. Tras lo cual, Luis Mateucci dejó en evidencia de quién se trataba, al consultar si había dejado atrás la mala onda con Botota Fox.

«No, la Botota no está invitada a la gala… está todo el mundo invitado, menos la Botota», lanzó Naya Fácil. Junto con agregar que «no he recibido las disculpas, me arrebataron el celular en vivo y en directo el día en que yo salí reina, permitir ese tipo de humillaciones, no».

Hay que recordar que la joven vivió un tenso momento con la transformista durante su participación en el programa online de Pamela Díaz, luego de ser elegida como reina del Festival de Viña.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues en el extracto que subieron a la cuenta de Instagram de Palabra de Honor, la propia Botota Fox respondió con un mensaje dedicado directamente a Naya Fácil.

«Y yo que estaba pensando en mi vestido, ¡qué le vaya bien a la chiquilla! A estas alturas ya no me caliento la cabeza. Pura buena onda», aseguró la figura del reality de Canal 13.