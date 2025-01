Mónica Godoy rompe el silencio sobre su nuevo romance: «Tampoco lo voy a andar escondiendo»

Este martes, Mónica Godoy dejó la grande entre sus seguidores, pues a tres años de su separación con Nicolás Saavedra presentó a su nueva pareja con una romántica publicación, con varias fotitos juntos.

Pese a que no reveló nada sobre su nuevo amor, ya que en la bajada escribió parte de la letra de una canción de Morat. «Yo tampoco sé… 🎵 Pero sí sé que vamos por más años respondiéndote : Adónde vamos?» Es que ahora dio una entrevista a Las Últimas Noticias, contando algunos detalles de su romance.

El nuevo amor de Mónica Godoy

«No voy a hablar de él, no me gusta, porque no es una persona que tenga que ver con los medios, ni que quiera exponer», comenzó señalando Mónica Godoy al medio antes nombrado.

De todas formas, aclaró que a pesar de que tiene su postura clara, no significa que la mantenga un secreto. «Pero tampoco lo voy a andar escondiendo, porque es una parte importante de mi vida y una cosa es proteger y cuidar, y otra cosa es esconder».

Siguiendo por esta línea, Mónica Godoy aclaró que su pareja es extranjera y que llevan bastante más tiempo del que dejaron a entender con la publicación. «Ya llevamos un año juntos», confesó la actriz nacional.

Por otro lado, le consultaron por el extracto de canción que compartió en su posteo de confirmación de romance. Frente a lo que confesó que «es una canción que me dedicó y es tal cual lo que dice la canción».

Para cerrar, le preguntaron sobre cómo se siente en esta nueva etapa en su vida, mencionando que «estoy muy contenta con todo, esperando que todo siga floreciendo y bien».