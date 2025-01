Participante de Palabra de Honor impacta al votar a su pareja y «autonominarse»

Palabra de Honor estrena un nuevo capítulo la noche de este miércoles, el cual estará marcado por una jornada de «Corte Marcial», donde los reclutas deberán votar para elegir a la tercera dupla nominada de la semana, tras Miguelito y Natu, y Fernanda y Reina.

Antes de ello, consultada por Karla Constant, es que Fanny Cuevas aprovechará de lanzarse contra Faloon Larraguibel por no haber querido compartir el premio con ella, a lo que esta le contestará que no iba a compartir nada con ella después de lo que le ha dicho de mí, «sacando cosas de mi pasado y de mi vida personal».

Ya llegado el momento de votar, Fanny tomará una decisión inédita: votar por Faloon, su compañera de dupla, con lo que es un voto a sí misma, y quedó nulo. «No tengo más problemas en la casa con nadie. Es la única persona que me ha hecho sentir incómoda», se explicará Cuevas.

La dura respuesta de Faloon Larraguibel

Cuando Faloon Larraguibel conteste que quien ha dicho cosas realmente feas es Fanny sobre ella, la ex ‘Mundos opuestos’ no dudará en responderle sin filtro.

«Puedo opinar lo que se me dé la gana, porque eres pública, has hecho de tu vida privada pública, y todo lo que te ha pasado lo has hecho público. Yo hablo de lo que quiero, no eres nadie para decirme lo que tengo que decir o no, ridícula», le dirá a su compañera.

Frente a esto, es que Karla Constant deberá intervenir para aclararle un pequeño problema a Fanny sobre su nominación en Palabra de Honor. «Tú tienes el derecho de opinar y pensar lo que quieras, pero hay temas que no se traen a colación acá porque no son cosas que están sucediendo acá», le dirá a la recluta.