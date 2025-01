Hugo Valencia arremete con todo contra Roberto Cox: «Comentarios como los tuyos son miserables»

Hace unos días, Roberto Cox conversó con Publimetro, donde le preguntaron sobre Hugo Valencia, lanzándose con todo en su contra, pero sin nombrarlo en ningún momento.

«No me puede importar menos la opinión de un sujeto que vive del cahuín y hablar mal de la gente», señaló el periodista. Además de agregar que «yo me voy a dormir con la conciencia tranquila por el trabajo que hago. Al menos no me dedico a basurear a mis colegas y la gente que trabaja en televisión».

Frente a esto, es que en Zona de Estrellas, Hugo Valencia no se guardó nada para responderle a Roberto Cox, afirmando que es un ejemplo de «arribismo y clasismo que hay en el círculo de periodistas, en donde según el área en el que trabajes, eres más o menos. Claramente, para él, los que hacemos periodismo desde la farándula somos menos».

Arremetió con todo contra Roberto Cox

«Hablo de famosos, personas que en general tienen los medios y espacios públicos para poder responder, para tener una réplica (…). Tú, en cambio, informas, hablas y opinas de gente que no tiene esa posibilidad, de gente vulnerable, que no tiene los espacios y medios para poder responderte», continuó.

Siguiendo por esta línea, Hugo Valencia indicó: «Y como ejemplo, hace solo un par de meses diste una opinión de una muchacha que fue víctima de violencia de género y tu comentario aludía que ella tenía responsabilidad en las agresiones que la dejaron hospitalizada por solo el hecho de haber bajado a conversar con su expareja. Ella no ha tenido el espacio ni el lugar para poder defenderse de tus comentarios».

«Pueden ser a veces burlescos, desatinados, desubicados, pero comentarios como los tuyos son miserables. Por eso les digo al público, ¿quién creen que tiene la conciencia más sucia? ¿Él o yo? Ustedes deciden», cerró.