Palabra de Honor adelanta fuerte pelea entre Andrés Caniulef y Félix Soumastre: «Este rol de víctima no me gusta»

La noche de este viernes se emite un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estará marcado por una tensa pelea entre dos participantes que no se guardarán nada y se recordarán varias actitudes pasadas.

Se trata de Andrés Caniulef y Félix Soumastre, quienes no han estado en los mejores términos en los últimos días. Cuando la Comandante Arratia cite a ambos para preguntarles cuál de los dos estará en la competencia individual masculina, el periodista estallará contra su compañero.

La tensa discusión en Palabra de Honor

«Solo iré yo si no haces ningún comentario, ninguna queja, y asumes las consecuencias calladito. Porque cuando yo era dupla de Sergio Rojas siempre pusiste en duda mis lesiones, y está claro que no eran una exageración. Entonces, si quieres seguir poniendo en riesgo mis lesiones, voy yo», le reclamará.

Más tarde, Félix comentará que le extrañaron las palabras de Caniulef. «Inventó algo que no tiene ningún asidero con la realidad. Yo no sé si tengo problemas a la memoria, pero no recuerdo ningún momento en que yo me haya burlado o haya dudado de sus lesiones. Este rol de víctima no me gusta mucho, esto habla mucho de él, no de mí».

En torno a las acusaciones de Andrés de que tiene actitudes «matonescas» al interior de Palabra de Honor, Soumastre también tendrá una respuesta. «Esos comentarios pasivo-agresivos no me llegan. Les pregunté uno a uno a mis compañeros y todos tajantemente me dijeron que no tienen ningún problema conmigo», contestará.

Mientras, Caniulef continuará quejándose de su dupla. «Yo tengo que andarlo buscando para hablar con él. Está actuando igual que Facu, ayer no quería hacer el juego de la gomita ni nada, cuestiona a la Comandante, se ríe de ella… es como Quico», afirmará.