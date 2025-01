Fanny Cuevas arremete contra Faloon Larraguibel en Palabra de Honor: «Es muy agresiva»

La noche de este lunes se estrenó un nuevo capítulo de Palabra de Honor, en el que Fanny Cuevas dejó la grande luego de que les revelara a Félix Soumastre y Fernanda que no le gusta la manera en que Faloon Larraguibel trata a sus amigos.

«Yo iba con Reina y Faloon la llamó como si fuera un perro, y le dijo que tenía que ser consecuente. Ya tiene de monigote a la ‘Nanu’ o como sea que se llame. En cambio, cuando Faloon no estuvo, se acercaron los otros, se me acercaron Caniulef y Reina, no por amistad, pero por conversar, porque estás en la misma casa», aseguró

Luego, Fanny agregó que no le gusta lo que ha visto de Faloon Larraguibel en los realities. «Es muy agresiva, cuando abre los ojos en las nominaciones y no sabe defenderse bien, trata a todos de mentirosos. Y al final la mentirosa termina siendo ella».

Fanny Cuevas previo a su llegada a Palabra de Honor

Previo a su llegada a Palabra de Honor, le consultaron por sus nuevos compañeros, confirmando que tiene una opinión clara sobre Faloon. «Trabajé con ella en ‘Yingo’, conozco su personalidad, fuimos amigas un tiempo y todo, ella es tal cual como la ve la gente».

«Ella tenía muchos prejuicios con los realities, se creía la gran estrella, y ahora, como se cayó y estaba en el pozo, el reality le dio una oportunidad para volver a brillar. Sé que voy a tener hartos conflictos porque ella quiere ser siempre la primera, y yo también. Vamos a chocar, sí o sí», continuó.

Pese a su opinión sobre Larraguibel, tiene claro que le gustaría ser dupla con ella. «Es una mujer muy empoderada y muy fuerte mentalmente, yo también, y ella tiene un sueño y yo también. Entonces siento que como dupla femenina podríamos ganarle a los hombres para acabar con esa injusticia».