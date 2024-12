Polémica chica reality es la nueva confirmada de Palabra de Honor: «Voy a tener conflictos con todos»

Hace tan solo unos minutos, desde Canal 13 se confirmó a una nueva participante de Palabra de Honor, quien ya es una conocida del formato y que sin duda es esperada por muchos fanáticos para que deje la escoba.

Estamos hablando de Fanny Cuevas, quien vuelve a un reality, a 11 años de ganar Mundos Opuestos 2. «Me han llamado de todos los realities y nunca acepté. Pero la gente me lo ha pedido tanto que me motivé. Todos me dicen que soy una ganadora y que me quieren ver porque soy del pueblo, así que lo haré por ellos».

Según cuenta, en estos años ha pasado mucho en su vida, ya que se tituló, viajó por el mundo y cosechó éxito económico con sus ventas por TikTok y sus fotos de Onfayer, por lo que se define como una «nueva Fanny». Sin embargo, algunas cosas no han cambiado. «Mi carácter sigue siendo el mismo, sigo siendo directa, si me molesta algo lo voy a decir y si tengo que enfrentar algo lo voy a hacer. Y yo creo que voy a tener conflictos con todos, porque nadie de los que está ahí es mi amigo».

Junto con lo que Fanny Cuevas agrega: «No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, a qué hora me tengo que levantar, cuándo me tengo que bañar, cómo me tengo que vestir, peinar, maquillar. Mi gran desafío va a ser tratar de seguir las reglas, pero a mi manera, y no sé si lo voy a lograr».

¿Cómo se viene su paso por Palabra de Honor?

La influencer, quien asegura que «represento 100% a la gente chilena, gente de esfuerzo, gente luchadora», dice seguir tan competitiva como siempre. «Yo vengo a ganar. Entreno harto, estoy bien físicamente, y aunque no compito hace 10 años, quiero probarme para ver cómo estoy».

Consultada por sus compañeros de Palabra de Honor, tiene una opinión clara sobre Faloon. «Trabajé con ella en ‘Yingo’, conozco su personalidad, fuimos amigas un tiempo y todo, ella es tal cual como la ve la gente».

«Ella tenía muchos prejuicios con los realities, se creía la gran estrella, y ahora, como se cayó y estaba en el pozo, el reality le dio una oportunidad para volver a brillar. Sé que voy a tener hartos conflictos porque ella quiere ser siempre la primera, y yo también. Vamos a chocar, sí o sí», continuó.

Pese a su opinión sobre Larraguibel, tiene claro que le gustaría ser dupla con ella. «Es una mujer muy empoderada y muy fuerte mentalmente, yo también, y ella tiene un sueño y yo también. Entonces siento que como dupla femenina podríamos ganarle a los hombres para acabar con esa injusticia».

Otra con quien sabe de antemano que no se va a llevar bien es Oriana Marzoli. «No sé cómo la gente puede querer a un personaje como ella, me molesta que la gente apoye siempre al extranjero y no al producto nacional. Oriana es como un caso perdido porque viene, se llena los bolsillos y se va, se ríe de la gente».