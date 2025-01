Descubre que famosa se unió a plataforma de contenidos para adultos: Hace poco demandó a su ex por pensión alimenticia

Un nuevo rostro conocido en la farándula nacional se unió a la plataforma de contenidos para adultos en los últimos días.

Cecilia Gutiérrez hizo de público conocimiento este lunes sobre una nueva famosa que se unió al “OnlyFans chileno”.

Mediante un live en Instagram, la comunicadora explicó que “ahora otra farandulera se lanza con plataforma para adultos (…) Esta vez es la ex de un conocido, que estaba reclamando que no le pagaban pensión. Por lo tanto, encontró que esta era una buena forma de hacer dinero”.

Luego reveló que se trata de la ex del comentarista deportivo Mauricio Israel, Marisol Gálvez. Ella acusó hace un tiempo a Israel de no ser responsable con su hija y no pagar la pensión alimenticia.

La ex productora de eventos se unió el último fin de semana a la plataforma Arsmate, donde empezó a generar contenido, sin realizar mucha promoción en sus redes sociales.

Denuncia a Mauricio Israel

En diciembre, Gálvez explicó en el programa Onlyfama las razones por las que demandó por pensión alimenticia contra el comunicador. También hizo público el maltrato psicológico del hombre hacia la hija de ambos.

En el programa, la nueva creadora de contenido comentó que se encuentra sin trabajo y que llegó a vivir en dos habitaciones junto a su hija de 17 años, quien tiene serios problemas de salud. Presenta problemas cardíacos, una depresión mayor y disautonomía.

Según detalló, Israel le da $300 mil pesos de pensión, que está pactada de palabra hace años, pero no es suficiente para cumplir con los gastos de la joven ni para pagar los 18 millones de pesos que tienen de deuda por las hospitalizaciones y tratamientos de la adolescente.

A mediados de noviembre la mujer realizó la demanda contra el comentarista deportivo, que según ella debió realizar “hace muchos años”.

Por último, Marisol Gálvez señaló que “llegó el minuto donde ya tú te das cuenta de que con las enfermedades que ella tiene, con esta depresión espantosa, la vuelta de su padre a Chile, el trato, la exposición… pero lo que realmente a mí como mamá me hizo tomar la decisión de demandar fue el abuso psicológico a mi hija”.