Rosemarie Dietz confesó fuerte pelea con Karen Paola en Mekano: «Se me ocurrió pegarle una patada en la guata»

En el capítulo más reciente del programa online de José Miguel Viñuela, ‘Dekanos’, estuvo invitada Rosemarie Dietz, quien recordó varias anécdotas de su paso por Mekano, confesando un encontrón con una conocida compañera de elenco.

Se trata ni más ni menos que de Karen Paola. Toda la pelea comenzó cuando en una sección le tocó ser jurado y decidió eliminar a una amiga de la cantante. De acuerdo a ella, «Karen empezó a insultarme detrás de cámara, a levantar el dedo, de pendeja… Yo digo: ¡Esto no lo voy a aguantar! y fui a hablar donde Álex (Hernández)».

Rosemarie Dietz le aseguró al director del programa juvenil que si esta situación se repetía, le iba «a sacar la cresta» a su compañera. Y como era de esperar, no pasó nada de tiempo para que tuvieran una nueva discusión, en esta ocasión en los pasillos del canal.

«Justo estaba hablando por teléfono con Francoise Perrot, que me decía que no había podido ir a los ensayos. Voy hablando y de repente, pasa la Karen al lado mío, me empuja y el teléfono sale volando. Ahí la pesqué, salí afuera modo caballo», aseguró.

La cruda pelea de Karen Paola y Rosemarie Dietz

La chiquilla afirmó que estaba tan enojada que no quería soltar a Karen Paola. «Vino Thiago, Fabricio y me decían: ¡Suéltala! Ella también me decía… Se me ocurrió pegarle una patada en la guata, ¡mira la cuestión flaite!, es que uno pasa por todas las etapas».

Tras esto, es que la intérprete «fue a acusar donde Álex, me llamaron y la Karen empieza a llorar y nos dice: ‘es que ustedes no saben: estoy embarazada’ (…) pero no fue mi culpa porque ella me estaba toreando», noticia que sin duda tomó por sorpresa a Rosemarie, ya que no sabía de su estado.

Por último, aseguró que tras el programa no volvieron a compartir, pero que no hay rencores. «Tampoco se me ha dado la posibilidad de verla, pero no le tengo mala. Incluso me emocioné, acostada en mi cama, viendo a la Karen brillar cantando».