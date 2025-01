Canal 13 emitirá el crudo accidente de Fabio Agostini en Palabra de Honor: «Me exploté el ojo»

En el adelanto del nuevo capítulo de Palabra de Honor, se mostró el complicado accidente que sufrió Fabio Agostini en medio de una prueba y que lo dejó fuera del reality.

Todo partirá cuando, en medio de la prueba, el español quede trabado en una trampa de elásticos. Y al pasar por el estrecho espacio uno de ellos le pase a llevar el ojo.

«Me exploté el ojo. Me pegó un elástico en el ojo fuerte, no veo nada, estoy ciego», reclamará, asustado, Fabio Agostini, y dejará abandonada la prueba para ser atendido por paramédicos.

El complicado accidente de Fabio Agostini

«Me dio como una sacudida. Vaya latigazo me he pegado justo en el ojo. Cuando paré no veía nada, todo negro, quedé ciego y me dio susto. Recién ahora está volviendo, pero veo todo borroso, como si tuviese neblina», explicará Fabio mientras es atendido.

Tras la finalización de la prueba, el español le dirá a Karla Constant que lamenta mucho haber condenado a su dupla Anyella, a una nueva eliminación por no haber logrado hacer la prueba.

«Me da mucha rabia que por un elastiquín la arrastre a ella, yo le había prometido a Anyella que íbamos a salir de esta», se quejará.

De todas formas, hay que mencionar que, de acuerdo a las filtraciones sobre Palabra de Honor. Fabio Agostini se logra recuperar y vuelve al encierro de Canal 13. Aunque según lo indicado por el portal Infama, el ganador de ‘Tierra Brava’ no llega a la final del encierro.