Facundo González protagoniza tensa pelea con Fabio Agostini en su llegada a Palabra de Honor

En el capítulo de este jueves de Palabra de Honor, se vivió el ingreso de Facundo González, pololo de Oriana Marzoli, para sumarse al reformatorio. La española lo recibió a besos, mientras que Fabio Agostini solo le dio la mano.

Tras esto, es que Marzoli le contó sobre cómo ha sido la convivencia con su ex amigo: «Ha sido bastante simpático, cordial. Hablamos de ti y me dijo que como amigo no has sido leal».

«No me importa. Se lleva bien con vos y supuestamente se molestó conmigo porque soy amigo de Luis, pero es amigo de Pamela. ¿Cuál es la concordancia?», le contestó Facundo.

La Comandante Arratia presentó a Facundo y le ordenó a Fabio Agostini que pusiera la foto del argentino en la galería de participantes de Palabra de Honor. El ganador de Tierra Brava, molesto con su ex amigo, puso la foto al revés, y Facundo empezó a reclamar.

«No me hables. Búscame la boquita, que me la vas a encontrar rápido, Mateucci 2», le dijo, desafiante, a Facundo.

Más tarde, Fabio le comentó a Cata que no resolvieron sus problemas antes de entrar con Facundo. «Antes de entrar (Facu) vino a mi casa a hablarme, pero le dije que no, que la cag… ya estaba hecha. Encima, no pide disculpas», se quejó Fabio.

Facundo González previo a su ingreso a Palabra de Honor

Hay que mencionar que cuando se confirmó su ingreso a Palabra de Honor, el argentino se refirió a su gran pelea con Agostini, la que se produjo en ¿Ganar o Servir?, y que terminó con la amistad de años que llevaban.

«Él me dejó seguir en Instagram. Así que, ¿qué voy a hacer? Yo creo que no actúe mal, no hice ninguna maldad ni nada. Yo creo que las cosas siempre se pueden hablar. Pero si la otra persona no entra en razón, nada que hacer. Para pelear se necesitan dos, y yo no voy a pelear. No estoy para rogarle la amistad a nadie», señaló.