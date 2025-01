Fanny Cuevas llegó a Palabra de Honor arremetiendo contra Faloon Larraguibel: «¿Qué se cree? ¿La patrona?»

La noche de este lunes se vivió un especial capítulo en Palabra de Honor, marcado por el ingreso de Fanny Cuevas al reformatorio. Por lo mismo que, previo a su llegada, Karla Constant la entrevisto sobre este nuevo desafío.

Es en este contexto que, la ganadora de ‘Mundos Opuestos 2’ confesó que en estos años ha cambiado mucho. «Ustedes me conocieron a los 18 años. Ahora he viajado por el mundo, he trabajado, soy una persona totalmente distinta a lo que sería si me hubiera quedado en la pobreza».

Mientras que, sobre su personalidad, Fanny Cuevas afirmó que «vengo a representar a la gente trabajadora. La gente sabe quién soy, y si no lo saben, me van a conocer aquí. Nadie me dice qué hacer, sino exploto. Voy a intentar no explotar, pero si alguien me dice algo le voy a contestar».

Por último, dijo tener de antemano problemas con una recluta. «Con Faloon trabajamos juntas. A ella siempre le ha gustado ser la protagonista en todo, a mí también».

Fanny Cuevas se lanza en contra de las otras reclutas

Una vez dentro del reality, Fanny Cuevas llegó a Palabra de Honor y fue recibida por Félix Soumastre, quien la presentó como su amiga personal, mientras que con Faloon se saludaron fríamente. «No la veo hace mucho tiempo. Y no teníamos una gran relación», dijo Larraguibel sobre su excompañera de ‘Yingo’.

Lo primero que preguntó la ex ‘Mundos opuestos’ fue por Oriana Marzoli. «¿Dónde está el pelo de choclo? Llegó la nueva reina», afirmó, y le explicaron sobre la salida de la española. «Facundo le dijo cosas muy feas a Faloon y fue expulsado, y Oriana se fue con él. Fue una dosis de humildad porque se creían intocables, los reyes del reality«, le contó Daniela Requena.

A modo de respuesta, tomó el retrato de Oriana y lo metió dentro de un cajón. «¡Toma, pa tu p… casa! Es súper humilladora, una Chispa mujer. ¿Cómo la gente puede avalar eso?».

Conversando con Félix, Fanny Cuevas reclamó que el saludo de Faloon fue frío con ella. «Como que me hizo la desconocida. ¿Qué se cree? ¿La patrona?», le preguntó.

«Te vas a dar cuenta sola. Yo me he llevado lamentablemente sorpresas, ya no es la persona que conocimos nosotros. Es así con el que se le cruce, y si tiene que cortas cabezas, lo hace», le contestó Soumastre sobre Larraguibel.

Mientras, Faloon le preguntaba a sus amigos qué dijo Fanny sobre ella al ingresar. Reina le dijo que según Fanny en ‘Yingo’ siempre chocaban por una lucha de egos. «Ella era la que tenía una lucha de egos», reflexionó al respecto.